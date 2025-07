Firenze 5 dipartimenti dell’Università sospendono gli accordi con atenei israeliani

Firenze, 16 luglio 2025 – Cinque dipartimenti dell’Università di Firenze hanno deciso di sospendere o interrompere gli accordi in essere con alcune Università israeliane, in segno di dissenso verso quanto sta accadendo nei territori palestinesi. Una presa di posizione netta, nata in seno alla comunità accademica e accompagnata da un appello pubblico firmato da oltre 500 tra docenti, ricercatori, tecnici, bibliotecari, studenti e dottorandi. Al centro, la guerra in corso da oltre venti mesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, sommata alle gravi violazioni dei diritti umani denunciate a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, 5 dipartimenti dell’Università sospendono gli accordi con atenei israeliani

