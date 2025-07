Alessandro Greco | Castità per scelta la fede al centro della nostra vita

“ Io e mia moglie Beatrice siamo casti da quasi quattro anni. È stata una nostra libera scelta, un passo sponsale nel nostro cammino di fede”. Alessandro Greco, attualmente alla guida di Unomattina Estate su Rai1, affida al Corriere della Sera il racconto di una decisione personale che ha fatto discutere, ma che lui difende con serenità. “ Non ci ha obbligato nessuno – spiega – volevamo rimettere al centro della nostra vita i sacramenti. Nessuna ricetta, solo una scelta d’amore e spiritualità, dopo anni insieme e due figli “. Nell’intervista, Greco ripercorre anche una carriera televisiva fatta di alti e bassi: dall’exploit con Furore alla gratitudine per Raffaella Carrà, passando per momenti di amarezza: “Spesso vince la logica delle relazioni, non della meritocrazia”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: alessandro - greco - castità - scelta

Focene, Alessandro Greco trionfa ai Campionati Italiani Federkombat - Fiumicino, 23 maggio 2025- Alessandro Greco, giovane promessa delle arti marziali, residente a Focene, ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Prima Serie Senior durante i Campionati Italiani.

Unomattina Estate, intervista ad Alessandro Greco: “L’affetto del pubblico è un grande privilegio, mi emoziona sempre. Stefano De Martino? Passare dalla danza alla conduzione non è un’operazione facile” - Dal 2 giugno su Raiuno riparte Unomattina estate. Alla conduzione ritroveremo Alessandro Greco che sarà affiancato quest’anno da Carolina Rey che prende così il posto di Greta Mauro.

Chi è Beatrice Bocci, la moglie di Alessandro Greco: “Abbiamo scelto la castità” - Beatrice Bocci, classe 1970, è una ex modella e conduttrice televisiva. Dopo aver vinto il titolo di Miss Toscana ed essersi aggiudicata il secondo posto a Miss Italia nel 1994, Beatrice ha iniziato a lavorare come modella per poi debuttare anche nella danza, nel teatro e in televisione come conduttrice a La Rai che vedrai su Rai1.

Alessandro Greco, la moglie Beatrice Bocci e la castità: «È stata una libera scelta»; Alessandro Greco: «Io e mia moglie casti da quattro anni? È una scelta di fede. Ho sofferto per il body shaming e ora sto attento al peso»; Alessandro Greco: la castità, la fede, il rapporto con la moglie Beatrice Bocci. Il suo racconto.