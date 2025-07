Napoli ci siamo | operazione in chiusura le cifre

Prosegue spedito il mercato in entrata dei campioni d’Italia, a un passo dall’ufficializzare un altro acquisto. Se le altre grandi della Serie A fanno una fatica tremenda a muoversi sul mercato, la campagna di rafforzamento del Napoli continua a vele spiegate. Merito non solo di una situazione economica decisamente virtuosa, ma anche della lungimiranza della dirigenza azzurra e, in particolare, del direttore sportivo Giovanni Manna. Il diktat di Conte: due calciatori in ogni ruolo. Il giovane DS, infatti, sta cercando di assecondare al meglio la principale richiesta di Antonio Conte: disporre di due alternative di alto livello per reparto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ci siamo: operazione in chiusura, le cifre

In questa notizia si parla di: napoli - siamo - operazione - chiusura

Spalletti: "Nessuna città sa essere così felice e malinconica come Napoli. Con De Laurentiis non ci siamo più sentiti" - "A Napoli è andata bene, abbiamo visto festeggiare i bambini napoletani. Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli.

A Napoli l’America’s Cup 2027, Meloni: “Prima volta in Italia, siamo orgogliosi” - (Adnkronos) – "Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà , per la prima volta nella storia, in Italia.

De Bruyne-Napoli, ci siamo: cosa manca per chiudere - Prosegue la trattativa del Napoli per portare in maglia partenopea Kevin De Bruyne, che lascerĂ a fine stagione il Manchester City.

Napoli-Lucca, ci siamo! Il Trovato l'accordo per il prestito con obbligo di riscatto: operazione da 35 milioni di euro in totale, firmerĂ un quinquennale Vai su Facebook

Noa Lang al Napoli, ci siamo Il Napoli chiude il colpo Noa Lang: ultimi documenti in scambio con il PSV ? Operazione da 28 milioni garantiti piĂą il 10% sulla futura rivendita, questo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube #SSCNapoli Vai su X

Napoli, Lucca sempre più vicino: possibile chiusura a inizio settimana prossima; Napoli-Lucca, siamo ai dettagli: possibile chiusura dell'affare a inizio settimana prossima; Noa Lang-Napoli, ci siamo: intesa di massima sulle cifre dell’operazione.

"Milinkovic si avvicina al Napoli". La cifra fissata per chiudere l'affare - La società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis, dopo De Bruyne, Marianucci, Lang, Beukema e Lucca, sarebbe piuttosto vicino ... Secondo msn.com

Napoli Lucca, ci siamo! Accordo vicinissimo: prestito oneroso con obbligo, tutti i dettagli - Accordo a un passo: prestito oneroso con obbligo, tutti i dettagli dell’operazione di mercato Il Napoli è vicino a chiudere un’importante operazione di mercato in entrata: Lore ... Segnala calcionews24.com