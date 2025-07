Animal Pound – Rileggere Orwell per raccontare la contemporaneità

In Animal Farm ( La fattoria degli animali ), George Orwell raccontava, in maniera allegorica, la trasformazione dell’Unione Sovietica e degli ideali del socialismo alla metà del 20imo secolo. Un romanzo che nasceva dalla situazione politica e sociale del suo tempo, ma che rimane in qualche modo attuale e adattabile al contesto che stiamo vivendo oggi. Tom King è partito proprio da questa idea, come dichiarato nell’introduzione del volume pubblicato da Bao Publishing, per dare vita al suo Animal Pound, insieme a Peter Gross ai disegni e Tamra Bonvillain ai colori. Un fumetto che esalta ancora più di altre opere la scrittura sublime di King, ricchissimo di testo e dove ogni parola è importante, riuscendo a raccontare nel modo migliore la deriva populista che sta prendendo la società odierna. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

