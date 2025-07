Un Posto all' Ombra - La casa degli spiriti

Un mix irresistibile di teatro popolare, burattini, musica dal vivo e magia: il Teatrin dei Cei presenta uno spettacolo divertente e surreale, adatto a tutte le etĂ . Pantalone, malato immaginario, riceve una strana cura dal suo dottore: aria fresca e montagna! Ma per lui, la montagna è il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

"Un posto all'ombra" - "L'ultimo T-Rex era un bullo" - Mentre stanno scavando alla ricerca di fossili di dinosauri nella Duna Blu del Deserto del Sahara, il Capo Spedizione e il suo Assistente fanno un’incredibile scoperta: accanto a uno scheletro quasi intatto e molto grande di T Rex, trovano delle orme di un Chilesauro molto piccolo, orme che.

Un posto all'ombra - In scatola - Uno scatolone pieno di oggetti apparentemente inutili si trasforma in un mondo di ricordi, giochi e sorprese.

Un Posto all'Ombra - Romeo e Giulietta - Può una tragedia diventare una commedia? Con Romeo e Giulietta tutto è possibile, soprattutto quando due attori, rimasti senza protagonista, coinvolgono uno spettatore appassionato di Shakespeare.

