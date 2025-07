Risparmio idrico | necessità buona pratica e portafoglio

Consumi e consapevolezza: quanta acqua usiamo? Ma sappiamo quanta acqua consumiamo? È fondamentale riflettere sul nostro consumo d'acqua poiché spesso, le nostre abitudini quotidiane portano a un significativo spreco di questa risorsa preziosa, che può essere facilmente ridotto. Ad esempio, con una doccia di 5 minuti consumiamo inconsapevolmente circa 75 litri d’acqua! Secondo una recente ricerca, (Fonte: “2050: la gestione dell’acqua proprio come la vogliamo” di Laboratorio REF Ricerche) più della metà degli italiani non è consapevole del proprio consumo giornaliero di acqua. In media, una persona utilizza 219 litri al giorno, mentre una famiglia di quattro persone arriva a 493 litri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

