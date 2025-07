I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno presentato ieri a Palazzo Balbi a Venezia il design della medaglia a due meta’. Il design unico che fonde due meta’ simboleggia non solo l’unione di Milano e Cortina, ma anche lo spirito della vittoria e lo sforzo necessario per ottenerla, hanno spiegato gli organizzatori. “Le due meta’ rappresentano gli sforzi compiuti dagli atleti per arrivare a questo momento e il sostegno delle loro famiglie, degli allenatori e dei fisioterapisti”, ha spiegato Raffaella Panie, direttrice di marchio, identita’ e aspetto dei Giochi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Italia: svelate medaglie Milano-Cortina 2026 con design a due meta’