Le persone si divertono in un mondo di neve e ghiaccio al coperto a Huaian, nella provincia cinese orientale di Jiangsu, il 15 luglio 2025. Un mondo di neve e ghiaccio al coperto, situato nel punto panoramico della foresta acquatica di Jinhu a Huaian, offre ai turisti un’esperienza rinfrescante in estate. Le persone si divertono in un mondo di neve e ghiaccio al coperto a Huaian, nella provincia cinese orientale di Jiangsu, il 15 luglio 2025. Un mondo di neve e ghiaccio al coperto, situato nel punto panoramico della foresta acquatica di Jinhu a Huaian, offre ai turisti un’esperienza rinfrescante in estate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Jiangsu, un mondo di neve e ghiaccio a Huaian