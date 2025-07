Contributi agricoli | ecco le regole Inps per i versamenti volontari del 2025

La Circolare INPS n.110 del 14 luglio 2025 fornisce come avviene ogni anno le modalità di calcolo dei contributi agricoli volontari, cioè quelli riferiti al settore agricolo. Le regole descritte nella circolare, in vigore per l'annualità corrente, sono diverse in relazione al tipo di lavoratore coinvolto e alla sua gestione di appartenenza, distinguendo tra: lavoratori dipendenti; coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali; contributi integrativi volontari di cui al D.P.R. numero 14321971 (articolo 4) per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, piccoli coloni e compartecipanti familiari; coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Determinati i contributi dei lavoratori autonomi agricoli - «L’Inps, con apposita circolare, ha comunicato l’importo giornaliero da utilizzare per determinare la contribuzione dovuta per l’anno 2025 dai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, iscritti presso la relativa gestione speciale.

