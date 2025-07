Mia madre ha la demenza non sa più chi sono Mio padre il Parkinson e non può uscire di casa È strano essere adulti non sono pronto | Robbie Williams commuove dal palco

“È un posto strano questo posto in cui ci troviamo a 51 anni. È molto strano essere adulti. Non sono pronto “. Non è mica facile dirla in modo più diretto e sincero, più umano e condivisibile. Parla Robbie Williams e i suoi coetanei, c’è da scommetterci, si riconoscono nelle sue parole. Così anche quelli più giovani ma non troppo, che non possono dire ‘va be’, ci penserò’. “Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono. Non sa nemmeno più dove si trova. Mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa”, le parole della rockstar durante un concerto in Germania. Si diventa grandi quando l’accudimento cambia verso, e va dai figli ai genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

