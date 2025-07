Cremonini due concerti indimenticabili nella Capitale | ‘Sono pronto a portarvi tutti con me’

Cesare Cremonini sta per tornare allo Stadio Olimpico con due concerti imperdibili e intanto sta già facendo il pieno di energie per il 2026, quando raggiungerà Roma con un evento speciale: “ Sono pronto a portarvi con me” ha affermato, ma dove? Scopriamo qualche dettaglio. Cesare Cremonini a Roma nel 2026: dove e quando. Cesare Cremonini regala sempre grandi emozioni e tra qualche ora lo farà allo Stadio Olimpico dove circa 120 000 persone lo attendono per cantare a squarciagola con lui. In attesa di vederlo sul palco, entriamo nel vivo del prossimo evento che avrà luogo a Roma nel 2026: lo spettacolo al Circo Massimo che aprirà il nuovo tour dell’artista bolognese. 🔗 Leggi su Funweek.it