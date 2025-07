Guido Crosetto contro la Lega sulle spese militari | Macron ha ragione

All’indomani delle dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato un aumento delle spese per la difesa della République, il ministro italiano Guido Crosetto gli dà ragione. Lo riporta Il Foglio, in con un’intervista al ministro della Difesa, ha mostrato come quest’ultimo, in fatto di strategie militari, sia schierato dalla parte del premier francese. «Francia e Italia  sono paesi uniti da una solenne promessa. Una promessa tra popoli», ha sottolineato Crosetto. Guido Crosetto sta con la Francia. A proposito del riarmo, dunque, il ministro della Difesa sembrerebbe concordare a pieno con le parole pronunciate dal presidente Emanuel Macron nella giornata di lunedì 14 luglio, in occasione della festa della République. 🔗 Leggi su Open.online