Milano chiesti gli arresti domiciliari per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella

Un nuovo capitolo giudiziario ha investito l’urbanistica milanese: la procura meneghina ha avanzato la richiesta di arresti domiciliari per sei persone, tra cui spiccano i nomi di Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima e figura chiave nello sviluppo immobiliare della città , e Giancarlo Tancredi, assessore comunale alla Rigenerazione urbana. Entrambi sono stati convocati per un interrogatorio preventivo, che introduce questa fase nei casi in cui la misura cautelare sia motivata dal rischio di reiterazione del reato. I magistrati ritengono che ci siano gli estremi per procedere con la custodia cautelare anche per Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione Paesaggio, e per altri tre indagati: gli architetti Alessandro Scandurra e Federico Pella, e l’imprenditore Andrea Bezziccheri, per il quale è stato chiesto direttamente il carcere. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, chiesti gli arresti domiciliari per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella

