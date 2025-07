Capri politico inglese derubato di orologio da 200mila euro

I due rapinatori gli hanno strappato dal polso l'orologio modello Richard Mille RM 07, per poi far perdere le loro tracce. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Capri, politico inglese derubato di orologio da 200mila euro

In questa notizia si parla di: orologio - capri - politico - inglese

Capri, rubato orologio Richard Mille da 200mila euro a politico britannico in vacanza - Colpo grosso in via Camerelle a Capri, nella strada dei negozi di lusso: noto politico britannico aggredito e derubato di un prezioso orologio Richard Mille.

Disavventura per un politico inglese a Capri: rubato orologio da 200mila euro - Un orologio del valore di oltre 200mila euro è stato rubato ieri sera a Capri. Vittima della rapina è Ara Darzi, membro della Camera dei Lord britannica, ex sottosegretario alla Sanità tra il 2007 e il 2009 nel governo laburista guidato da Gordon Brown, in questi giorni in vacanza sull'isola.

Capri, rapina choc: rubato orologio da 200mila euro a membro della Camera dei Lord britannica - Rapina choc nel cuore di Capri. Un orologio del valore di oltre 200mila euro è stato rubato ieri sera a Capri.

Disavventura per un politico inglese a Capri: rubato orologio da 200mila euro https://ift.tt/QB5iJn3 Vai su X

Soggiorno su un lussuoso yacht di 67 metri, drink di fine serata al Quisisana, poi l'aggressione mentre il politico e medico inglese rientrava in compagnia di amici Il link al Dossier nei Vai su Facebook

Politico inglese scippato dell'orologio a Capri; Disavventura per un politico inglese a Capri: rubato orologio da 200mila euro; Capri, rubato orologio Richard Mille da oltre 200mila euro a politico britannico in vacanza.

Capri, video della rapina dell’orologio di lusso al lord inglese: pochi secondi per strapparglielo dal polso - La rapina dell'orologio Richard Mille da oltre 200mila subita dal lord inglese Ara Darzi a Capri è stata immortalata in un video dalle telecamere di videosorveglianza ... Lo riporta msn.com

Lord inglese derubato a Capri, ladri lo scippano del suo orologio Richard Mille da quasi 300 mila euro - Questa l’ipotesi relativa al furto subito da un membro della Camera dei Lord del Regno Unito, il barone Ara Darzi, habitué dell’isola di Capri, che lo scorso 13 lug ... Da blitzquotidiano.it