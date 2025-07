CCPIT | vicepresidente su catene di fornitura globali opportunita’ superano sfide

“Oggi le catene industriali e di fornitura globali devono affrontare sia sfide che opportunita’. Ma le opportunita’, a mio avviso, superano di gran lunga le sfide”, ha dichiarato Yu Jianlong, vicepresidente del CCPIT. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636646063664602025-07-16ccpit-vicepresidente-su-catene-di-fornitura-globali-opportunita-superano-sfide Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - CCPIT: vicepresidente su catene di fornitura globali, opportunita’ superano sfide

