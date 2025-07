Elena Pero | Con Sinner un' emozione enorme sarò sempre grata a Rino Tommasi I commenti sui social? Troppa cattiveria non li leggo

La sua voce, insieme a quella di Paolo Bertolucci, ha raccontato uno dei momenti più alti della storia dello sport del nostro Paese: il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il primo tennista. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Elena Pero: «Con Sinner un'emozione enorme, sarò sempre grata a Rino Tommasi. I commenti sui social? Troppa cattiveria, non li leggo»

In questa notizia si parla di: sinner - elena - pero - emozione

Paolo Bertolucci: “Pensare che in telecronaca tifiamo contro Sinner è folle. A Elena non dico nulla” - Paolo Bertolucci ai microfoni di Fanpage ha parlato delle condizioni di Sinner dopo il problema al gomito soffermandosi anche sulle critiche piovute per la telecronaca in coppia con Elena Pero.

«Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l'emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato. Capita anche a un ministro a volte di fermarsi, di aver bisogno di fermarsi, di passare una giornat Vai su Facebook

Elena Pero e la vittoria di Sinner a Wimbledon: «Jannik è un'onda, impensabile un'emozione così»; Elena Pero: «Con Sinner un'emozione enorme, sarò sempre grata a Rino Tommasi. I commenti sui social? Troppa ca; Elena Pero racconta il trionfo di Sinner: “Altro che stile british, stavo per piangere”.

Elena Pero: «Con Sinner un'emozione enorme, sarò sempre grata a Rino Tommasi. I commenti sui social? Troppa cattiveria, non li leggo» - La sua voce, insieme a quella di Paolo Bertolucci, ha raccontato uno dei momenti più alti della storia dello sport del nostro Paese: il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il primo ... Riporta msn.com

La vittoria di Sinner a Wimbledon, intervista a Elena Pero (Sky): «Jannik è un'onda, impensabile un'emozione così. Ripenso a Rino Tommasi, non sono scaramantica» - La telecronista che ha raccontato la cavalcata di Jannik a Londra: «Non leggo quello che dicono sui social, lì ci sono solo cattiverie che feriscono. Scrive msn.com