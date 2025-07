Concerto del maestro filo Putin Giovine | Qui non c' è spazio per chi sostiene la guerra

Sull'esibizione a Caserta del direttore d'orchestra russo Valery Gergiev, vicino a Putin e alle sue posizioni, interviene Raffaele Giovine, ex consigliere comunale di 'Caserta Decide' ed ex candidato a sindaco del Capoluogo. "È motivo di grande preoccupazione la notizia del concerto di Valery. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: concerto - putin - giovine - maestro

“Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin”: Al Bano terrà un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno - “Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin ” con queste parole riferite all’agenzia Ansa, Al Bano ha annunciato che tornerà in Russia per cantare.

Al Bano in concerto a San Pietroburgo: “Putin? Io sono amico di chi capisce la bellezza della parola ‘pace’” - Al Bano e Iva Zanicchi in concerto a San Pietroburgo. Entrambi gli artisti italiani sono regolarmente saliti sul palco in Russia, peraltro davanti a migliaia di fan in adorazione.

Putin fa litigare Al Bano e Romina. Lei lo accusa per il concerto in Russia, replica al veleno: “Parla perché non è stata invitata” - ”Il post pubblicato su Instragram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettata.

Cosa sta succedendo col direttore d'orchestra russo Gergiev in Campania; Navalnaya contro direttore orchestra Gergiev: 'Complice di Putin'; Il maestro Gergiev complice dei peggiori crimini di Putin, non fatelo dirigere a Caserta.

Il concerto della discordia alla Reggia di Caserta. L’altolà di Giuli al direttore filo-Putin - Il direttore d’orchestra Gergiev dovrebbe esibirsi il 27 alla Reggia di Caserta. Come scrive quotidiano.net

Concerto Gergiev a Caserta, Giuli in cortocircuito su artista russo: “Arte è libera, no a censura, ma esibizione pro Putin deplorevole” - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli va in cortocircuito sull’artista russo, contraddicendosi: 'L'a ... Segnala informazione.it