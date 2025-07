il senso di squadra dei bolognesi

Anche noi in famiglia partecipiamo ai festeggiamenti per l’anniversario dei 140 anni del Resto del Carlino e al successo che ha avuto in tutto questo tempo. In casa nostra il Carlino, quotidiano di Bologna, c’è sempre stato e sempre continuerà ad esserci. Alla gioia per il quotidiano uniamo la felicità per il grande Bologna al quale auguriamo un futuro meraviglioso con traguardi ancora più prestigiosi di quelli raggiunti. Maria Teresa Landini A volte non ci accorgiamo, se non in determinate situazioni, del forte senso identitario dei bolognesi. Le Due torri, San Petronio, la Madonnina di San Luca, il Bologna calcio e, perchè no, il nostro giornale, Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

