Urbanistica la procura di Milano chiede l’arresto dell’assessore Tancredi

La procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica. I pm hanno proposto per Tancredi e un imprenditore i domiciliari. Per un ex presidente e un membro della commissione paesaggio e altri 2 costruttori, la richiesta è il carcere. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. Oggi, oltre a perquisizioni e acquisizioni, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta notificando agli indagati, tra cui l’imprenditore Manfredi Catella, la convocazione per gli interrogatori preventivi dal gip. 🔗 Leggi su Open.online

