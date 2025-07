Ascolti tv | vince La notte nel cuore La partita del cuore si ferma al 15%

Gli ascolti tv del 15 luglio mostrano, ancora una volta, la vittoria di Canale 5 sia in access sia in prime time. Nel preserale, invece, continua a trionfare Reazione a Catena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: vince La notte nel cuore, La partita del cuore si ferma al 15%

In questa notizia si parla di: cuore - ascolti - vince - notte

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ascolti tv sabato 24 maggio: Con il cuore nel nome di Francesco, Andrea Bocelli 30, Pelè - Ascolti tv sabato 24 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 24 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Con il cuore nel nome di Francesco.

Ascolti tv sabato 24 maggio: chi ha vinto tra Con il Cuore nel nome di Francesco e Andrea Bocelli 30 - Gli ascolti tv di sabato 24 maggio 2025. Chi ha vinto tra Rai 1 con Con il cuore nel nome di Francesco e Canale5 con il concerto di Andrea Bocelli 30 - The Celebration.

Enzo Maresca, oggi ti sei preso il rispetto di tutti. Non era solo una finale. Era una montagna da scalare a mani nude: un Chelsea ancora in crescita contro un PSG strapieno di stelle, potenza, certezze. Tutti dicevano «Non c’è storia». Ma tu non ascolti mai chi Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (15 luglio): Gerry Scotti si conferma e Bianca Berlinguer saluta, Brignano meglio di Angioni; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: La notte nel Cuore vince, gli Azzurrini fuori, Speciale del Tg1 incuri; Ascolti tv: La Notte nel Cuore vince, Rai 1 sul podio, Report chiude alla grande, Insegno “rincorre” Papi.

Ascolti tv del 15 luglio, La Partita del Cuore o La Notte nel Cuore - Eleonora Daniele ha condotto su Rai 1 La Partita del Cuore, Canale 5 ha trasmesso la fiction turca e su Rete 4 è tornata la Berlinguer: chi vince? Da dilei.it

Ascolti tv martedì 15 luglio: chi ha vinto tra La Partita del Cuore e La notte nel cuore - Su Rai 1 è stata trasmessa La Partita del Cuore, l'evento sportivo con il Patrocinio del Senato della Repubblica ... fanpage.it scrive