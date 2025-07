CISCE | vicepresidente CCPIT introduce punti salienti della terza edizione

Ogni anno, la China International Supply Chain Expo (CISCE) porta qualcosa di nuovo. Le prime due edizioni hanno prodotto risultati sostanziali in termini di cooperazione e hanno raccolto ampi consensi da parte dei comitati d’affari, ha dichiarato Yu Jianlong, vicepresidente del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT). Guardate il video per scoprire tre punti salienti dell’esposizione di quest’anno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636651163665112025-07-16cisce-vicepresidente-ccpit-introduce-punti-salienti-della-terza-edizione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

