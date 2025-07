La denuncia della Fp Cgil | Taglio salariale da 11 milioni agli operatori sanitari lo pagano loro il disavanzo Asl

Disavanzo delle Asl “nuovamente ‘scaricato’ sui lavoratori” su cui, con l’approvazione in corso nelle Asl del salario accessorio del personale sanitario, si abbatterà “un taglio complessivo di circa 11 milioni di euro”. A denunciarlo sono il segretario generale Fp Cgil Abruzzo Molise Luca. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

