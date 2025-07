Forse non sapevi che… la Guerra Fredda si combatteva anche con la realtà virtuale

La Guerra fredda non fu soltanto giocata sulle capacità nucleari dei due blocchi Usa e U. Fu anche una «battaglia delle onde» radio-televisive. Mezzo secolo prima dell’avvento dei social, la radio e la tv giocarono un ruolo fondamentale nell’amplificazione della propaganda e nei passi della diplomazia anche attraverso immagini. La lotta fu più intensa nei Paesi europei confinanti con la Cortina di ferro, che divideva l’Est satellite sovietico dall’Occidente. Fu un esempio la radio sponsorizzata da Washington «Radio Free Europe», che si rivolgeva ai cittadini oltrecortina con messaggi di propaganda anticomunista, a cui le autorità di Mosca e dei paesi allineati rispondevano con il radiodisturbo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Forse non sapevi che… la Guerra Fredda si combatteva anche con la realtà virtuale

