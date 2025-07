Perché a Sinner è stato tolto il trofeo di Wimbledon | la storica regola dello slam londinese

La vittoria a Wimbledon ha garantito a Jannik Sinner una serie di privilegi esclusivi per esser diventato socio onorario dell’All England Club. Dai biglietti a vita sul Centrale fino a una stanza personale. Tanti servizi, tanti riconoscimenti ma. non il trofeo originale! La regola dello slam londinese prevede infatti la restituzione del Gentlemen’s Singles Trophy dopo averlo tenuto per mezz’ora e dopo aver posato per video e foto nelle stanze private del più importante club tennistico al mondo. Ai tennisti è permesso soltanto portare con sé una riproduzione in miniatura, di circa tre quarti delle dimensioni originali, con incisi tutti i nomi dei vincitori del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché a Sinner è stato tolto il trofeo di Wimbledon: la storica regola dello slam londinese

Vincere a Wimbledon rappresenta il sogno più intimo per chiunque giochi a tennis: alzare al cielo il trofeo in uno dei templi più iconici dello sport mondiale, mettere le mani sullo Slam per eccellenza, festeggiare sulla prestigiosa erba londinese sono geste che non hanno eguali e che verranno ricordate per sempre da chi ha avuto la bravura di arrivare a toccare il cielo con un dito dal punto di vista sportivo.

Jannik Sinner a Wimbledon ha dovuto fare i conti con la tradizione, ed è stato costretto a privarsi del trofeo dopo mezz’ora dalla fine del trionfo con Alcaraz Vai su Facebook

13 luglio 2025. È STORIA Intervistare Jannik #Sinner sul Campo Centrale con il trofeo di Wimbledon in mano è stato un sogno realizzato che non dimenticherò mai. Mai. Grazie Jannik, campione infinito in campo e fuori ? #Wimbledon2025 @SkySport Vai su X

