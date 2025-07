Siamo stanchi vogliamo riposare | l’Al Hilal di Inzaghi decide di non giocare la Supercoppa araba

La stanchezza è spesso stato un tema nelle conferenze stampa di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. L'ex allenatore nerazzurro, comprensibilmente, ha spesso sottolineato la fatica dei suoi, arrivati in questa stagione in fondo in tutte le competizioni. Ma se in Italia riposare è più complicato, in Arabia Saudita l'allenatore piacentino ha "esaudito" il desiderio, rinunciando a una competizione e permettendo ai calciatori in rosa di recuperare energie. L'Al Hilal infatti non parteciperà alla Supercoppa araba prevista a Hong Kong dal 19 al 23 agosto. La rinuncia è stata formalizzata con una lettera alla federazione firmata da tutti i calciatori.

