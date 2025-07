L' Aula della Camera conferma opinioni di Meloni insindacabili

L'Aula della Camera ha confermato all'unanimità , con 277 sì e nessun contrario, il parere della Giunta per le autorizzazioni - votato a gennaio all'unanimità - sull'insindacabilità delle opinioni espresse da Giorgia Meloni nell'ambito del procedimento penale originato dalla querela di Fabrizio Pignalberi nei confronti della premier all'epoca dei fatti deputata. A Giorgia Meloni era stato contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità . La denuncia del querelante - si legge nei documenti della Giunta - "si fonda sulla pubblicazione, il 2 giugno 2021 alle ore 00:36, del seguente messaggio sul profilo Twitter dell'onorevole Meloni: "Fabrizio Pignalberi non ha più nulla a che fare con FdI da alcuni anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Aula della Camera conferma, opinioni di Meloni insindacabili

