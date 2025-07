Inter Women il comunicato ufficiale della società nerazzurra per l’acquisto di Benedetta Glionna | le parole

Inter Women, la società meneghina accoglie Benedetta Glionna nel Club: il comunicato ufficiale dei nerazzurri. Benedetta Glionna è pronta a iniziare una nuova avventura con la maglia dell’ Inter Femminile, dopo diverse stagioni importanti che ne hanno tracciato un percorso in costante crescita. Nata a Napoli il 26 luglio 1999, l’estrosa attaccante è conosciuta per la sua rapidità , il dribbling secco e la capacità di colpire in zona offensiva partendo spesso da posizione esterna. La sua carriera è cominciata molto presto con la Fiammamonza, dove si è distinta già in giovanissima età . A 14 anni ha debuttato in prima squadra e si è subito imposta come uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

