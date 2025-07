Investe con lo scooter la ex 19enne e le amiche | arrestato 20enne

Tempo di lettura: 2 minuti Lei ha 19 anni, lui 20. Tra i due una storia di nove mesi, terminata da 5. Una relazione segnata da continue violenze, mai denunciate dalla ragazza. Fino a quando il 20enne ha tentato di investire la sua ex e le sue amiche con lo scooter: le ragazze sono tutte in ospedale, nessuna in pericolo di vita. E’ accaduto ad Acerra, in provincia di Napoli. Lei lo aveva lasciato per la sua ossessiva gelosia. La costringeva a limitare le amicizie e le frequentazioni. Diversi gli episodi in cui lui l’ha picchiata, a volte anche con morsi. Dopo la fine della storia lui ha iniziato a perseguitarla: ha tentato di aggredirla, ha danneggiato la sua auto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

