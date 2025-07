Caso Santanchè i giudici sferzano i Pm | Capi di imputazione scritti male Tutto rinviato a settembre

Delle accuse di falso in bilancio a Daniela Santanchè si riparlerà tra due mesi, il 16 settembre: il processo al ministro del Turismo ieri viene rinviato, al termine di un’udienza che registra inconsueti momenti di tensione tra i pubblici ministeri e il tribunale chiamato a giudicare la titolare del dicastero del Turismo e altri quindici imputati. Le accuse alla Procura, ” atti incomprensibili”. A rallentare il processo è stata proprio la Procura della Repubblica, formulando accuse incomprensibili o prive di fondamento: tanto che i giudici ieri decidono di escludere dal novero degli imputati Visibilia srl, la società della Santanchè che all’epoca dei fatti era quotata in Borsa, e che i pm Maria Gravina e Luigi Luzi accusavano in base alla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Santanchè, i giudici sferzano i Pm: “Capi di imputazione scritti male”. Tutto rinviato a settembre

