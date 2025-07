Per Harrison Ford arriva la prima nomination a 83 anni, prime candidature 'attoriali' anche per i registi Ron Howard e Scorsese per la serie The Studio. Cosa accomuna Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard? Il fatto di poter celebrare la prima candidatura gli Emmy nelle categorie attoriali della loro carriera. Ma andiamo con ordine. Per Harrison Ford la prima nomination agli Emmy è arrivata all'etĂ di 83 anni per il ruolo del Dottor Paul Rhodes, terapista e collega di Jimmy Laird (Jason Segel) nella serie prime Video Shrinking. Lo show ha ottenuto quattro nomination in totale, tra cui miglior attore protagonista in una serie comica per Jason Segel, miglior attrice non protagonista in una serie comica per Jessica Williams e miglior serie comica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard: prima volta agli Emmy 2025 (e la reazione esilarante di Scorsese)