Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura | Roccadaspide celebra le sue radici e l’autenticità della tradizione

Dal 30 luglio al 3 agosto, la contrada Carretiello si trasforma in un museo a cielo aperto tra memoria rurale, gastronomia e cultura popolare Nel cuore della Valle del Calore, Roccadaspide si prepara a rivivere l’atmosfera autentica del passato. Dal 30 luglio al 3 agosto 2025, la contrada Carretiello ospiterà una nuova edizione della “Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura”, uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate cilentana. L’iniziativa, curata con passione dall’associazione no profit Carretiello in Evoluzione, rende omaggio alla cultura contadina attraverso un percorso immersivo tra sapori antichi, rituali rurali e musica della tradizione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura”: Roccadaspide celebra le sue radici e l’autenticità della tradizione

