Tv2000 ricorda Borsellino | due serate per Via D’Amelio

Il 18 e 19 luglio su Tv2000 film e documentari per l’anniversario della strage di Via D’Amelio: memoria, giustizia e testimonianze per Paolo Borsellino. ROMA – Su Tv2000 due serate speciali, venerdì 18 e sabato 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio a Palermo dove nel 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Venerdì 18 luglio, in seconda serata, in onda il documentario ‘Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria’, scelto dal Ministero dell’Istruzione per essere proiettato nelle scuole di tutta Italia in occasione dell’ultima Giornata della Legalità (23 maggio 2025). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

