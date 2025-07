Grazie ai suoi campi pittoreschi e agli straordinari prodotti floreali, una fattoria di lavanda nel sud del Regno Unito attira innumerevoli visitatori per visite turistiche ed esperienze artistiche. Ora guarda alla Cina in cerca di opportunita’ commerciali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636645763664572025-07-16cina-fattoria-lavanda-britannica-abbraccia-opportunita-commerciali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: fattoria lavanda britannica abbraccia opportunita’ commerciali