Quando l’agente dell’ OSS, il servizio segreto americano, Peter Tompkins giunse a Roma a pochi giorno dallo sbarco Alleato ad Anzio, ad accoglierlo e sistemarlo fu un giovane tenente dai capelli scuri noto nella rete clandestina con l’identificativo di agente “Cervo”. Il suo nome era Maurizio Giglio, un giovane tenente ausiliario del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che sapeva bene come muoversi nella CittĂ aperta, come smarcarsi dagli agenti del SIM, il servizio informazioni militare del Regio Esercito, che facevano il doppio-gioco con i fascisti, e come difendere un agente americano dallo Sicherheitsdienst o SD, il servizio segreto delle SS che non dava piĂą credito all’Abwher dell’Ammiraglio Canaris, e dall’ OVRA, la polizia segreta di Mussolini che aveva seminato informatori nell’Italia spezzata in due. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - In ricordo di Maurizio Giglio, nome in codice “Cervo”