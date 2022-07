“Summit decisivo” | Inter | si chiude l’operazione in queste ore

Pubblicità

ArenaSportiva1 : ?? #Napoli, giovedì summit decisivo #Koulibaly-#DeLaurentiis a Dimaro. Il difensore ha voglia di misurarsi all'ester… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Koulibaly-De Laurentiis, giovedì il possibile summit decisivo! Repubblica: i soldi possono non bastare - gilnar76 : De Ligt Bayern Monaco, summit decisivo? Vogliono chiudere oggi: la situazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : De Ligt Bayern Monaco, summit decisivo? Vogliono chiudere oggi: la situazione - -

Calciomercato.com

Sarà probabilmenteil faccia a faccia tra presidente e giocatore che andrà in scena giovedì a Dimaro . Il mancato rinnovo, però, non significherebbe automaticamente addio. Lo riporta oggi ...In attesa del superalla presenza del Bayern, dei dirigenti juventini e dell'avvocato ... poi rivelatosi l'uomonella cavalcata Champions 2015. Napoli, giovedì summit decisivo Koulibaly-De Laurentiis a Dimaro Il Napoli è stato chiaro: a Kalidou Koulibaly ha offerto 6 milioni netti per altri cinque anni, dunque fino al 2027.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...