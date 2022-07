Ss 106 jonica | pubblicata gara per i lavori di messa in sicurezza a Fasana e Strongoli

Pubblicità

Statale 106 Jonica: pubblicata gara per realizzare due rotatorie L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza degli svincoli a raso di località Fasana (km 260,800) e Marina di Strongoli (km 265,200), in provincia ... Gli interventi, del valore complessivo di appalto di circa 1 milione e 525 mila euro, si inseriscono nell'ambito del progetto di messa in sicurezza che Anas sta realizzando lungo la statale 106.