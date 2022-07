Salvini | “Io con i narcos? Oggi querelo Santori”

Pubblicità

matteosalvinimi : “Salvini sta con i narcotrafficanti” dice un eletto del PD a Bologna. Bene, con la querela che già oggi depositerò,… - SusannaCeccardi : Con Matteo Salvini ministro, gli sbarchi si erano ridotti del 90%. Lamorgese non si sa che mestiere faccia... Rivog… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: 'Nessuno ci ha detto che all'ordine del giorno del governo c'era la droga e la cittadinanza agli i… - ultimenotizie : ''Salvini sta con i narcotrafficanti' dice un eletto del #Pd a #Bologna. Bene, con la querela che già oggi deposite… - Furio90643088 : @enrico_max @dariodangelo91 Salvini ha le mani legate. Non a caso tutte le sue ragliate ultimamente sono indirizzat… -

Domani

Leggi anche Strappo dicol governo, Draghi alle prese col Dl Aiuti: se i 5 Stelle non votano la fiducia salirà al Colle Conte pronto a strappareDraghi, Letta ein segreto ...... seguito a ruota da quello della Lega Matteo, e ha chiesto chiarimenti per appurare che la maggioranza di Governo sia ancora salda. "Abbiamo accettato di formare una maggioranzapartiti ... Salvini ha perso la Lega Nord e gioca all’illusionista con i suoi militanti Mattia Santori difende il suo diritto di coltivare cannabis in casa e attacca Matteo Salvini: "Lui sta con i narcotrafficanti". Il leghista annuncia querela ...Mattia Santori dalla parte dei "coltivatori", la destra con i Narcos. Il leader delle Sardine torna sulla legalizzazione.