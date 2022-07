Roma: “Mi hai fatto arrestare, ritira la denuncia”. Torna dal commesso che aveva preso a bottigliate e lo minaccia (Di lunedì 11 luglio 2022) aveva preso a bottigliate l’addetto del supermercato nel tentativo di guadagnarsi la fuga dopo il furto commesso ed era finito in arresto. Ma non appena scarcerato è Tornato dal commesso per “invitarlo” a ritirare la denuncia. E così, nei confronti dell’uomo, è scattato un nuovo provvedimento. Rapina supermercato di Via Carrara I fatti risalgono allo scorso 30 giugno. Il malvivente era stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui è stato disposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ma il giorno dopo la scarcerazione ha pensato bene di riTornare nello stesso supermercato, sito in Via Carrara. Leggi anche: Roma, banda di rom entra in casa per una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022)l’addetto del supermercato nel tentativo di guadagnarsi la fuga dopo il furtoed era finito in arresto. Ma non appena scarcerato èto dalper “invitarlo” are la. E così, nei confronti dell’uomo, è scattato un nuovo provvedimento. Rapina supermercato di Via Carrara I fatti risalgono allo scorso 30 giugno. Il malvivente era stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui è stato disposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ma il giorno dopo la scarcerazione ha pensato bene di rire nello stesso supermercato, sito in Via Carrara. Leggi anche:, banda di rom entra in casa per una ...

