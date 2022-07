Roma, Dybala ora è più vicino | Mercato (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 12:06:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La Roma non ha dubbi: in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, l’obiettivo numero uno per sostituirlo è Paulo Dybala, scrive La Repubblica. I contatti tra le parti sono ripresi in questi ultimi giorni ed ora la trattativa è caldissima. José Mourinho vuole il calciatore argentino ed in questo momento i giallorossi sono in vantaggio per la Joya, superando anche la concorrenza di Manchester United, Napoli (che ha chiesto solamente informazioni) ed Inter. La società nerazzurra non riesce a chiudere l’affare perché Edin Dzeko ed Alexis Sanchez fanno muro ad un eventuale addio e bloccano l’eventuale arrivo di Dybala. La Roma, quindi, ne ha approfittato: non disputerà la Champions League, ma ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 12:06:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Lanon ha dubbi: in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, l’obiettivo numero uno per sostituirlo è Paulo, scrive La Repubblica. I contatti tra le parti sono ripresi in questi ultimi giorni ed ora la trattativa è caldissima. José Mourinho vuole il calciatore argentino ed in questo momento i giallorossi sono in vantaggio per la Joya, superando anche la concorrenza di Manchester United, Napoli (che ha chiesto solamente informazioni) ed Inter. La società nerazzurra non riesce a chiudere l’affare perché Edin Dzeko ed Alexis Sanchez fanno muro ad un eventuale addio e bloccano l’eventuale arrivo di. La, quindi, ne ha approfittato: non disputerà la Champions League, ma ...

