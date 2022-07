Pensione di reversibilità: grossa novità per le vedove (Di lunedì 11 luglio 2022) La Corte Costituzionale si è espressa sulla questione della cumulabilità di redditi personali con la Pensione di reversibilità La Pensione di reversibilità, o anche Pensione ai superstiti, è un tipo di trattamento economico che il coniuge percepisce dopo il decesso l’altro coniuge. La Pensione di reversibilità è proporzionale alla quantità di contributi maturati dal defunto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 11 luglio 2022) La Corte Costituzionale si è espressa sulla questione della cumulabilità di redditi personali con ladiLadi, o ancheai superstiti, è un tipo di trattamento economico che il coniuge percepisce dopo il decesso l’altro coniuge. Ladiè proporzionale alla quantità di contributi maturati dal defunto L'articolo proviene da Consumatore.com.

