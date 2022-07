Peacelink | “Dedicare piazza a Lorenzo Zaratta”

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 11 luglio 2022) Martedì 12 luglio, presso l’aula Alessandrini del Tribunale di Taranto, si tiene l’udienza di fronte al Giudice delle Indagini Preliminari per il procedimento penale relativo al piccoloè morto il 30 luglio 2014 per un tumore al cervello. Aveva cinque anni. Ha lottato, assieme alla sua famiglia, fin dalla nascita contro la malattia. Le indagini condotte hanno portato alla luce la presenza di ferro, zinco, silicio e alluminio nel suo cervello. Non si potrà entrare in aula ma è importante esprimere, anche in questa occasione, vicinanza e affetto ai genitori di. Sarebbe auspicabileuna, ricordandolo assieme a tutti i bambini morti per inquinamento a ...