Mutui, richieste in calo del 23,5% ma l’importo medio è da record (Di lunedì 11 luglio 2022) Nei primi sei mesi dell’anno in corso le richieste di Mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane hanno fatto segnare complessivamente una contrazione del -23,4% rispetto al corrispondente periodo del 2021 a causa della costante frenata delle surroghe, che avevano caratterizzato il biennio 2020-2021 grazie a tassi particolarmente convenienti. Per interpretare correttamente la dinamica in corso va però segnalato come la componente d’acquisto stia confermando una sostanziale tenuta, coerentemente con l’andamento positivo delle compravendite immobiliari, mentre i Mutui di sostituzione non arrestano il pesante ridimensionamento, che nei primi 3 mesi dell’anno era stato addirittura superiore al 70% risetto all’anno precedente. Al contempo cresce l’importo medio dei Mutui richiesti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) Nei primi sei mesi dell’anno in corso ledie surroghe da parte delle famiglie italiane hanno fatto segnare complessivamente una contrazione del -23,4% rispetto al corrispondente periodo del 2021 a causa della costante frenata delle surroghe, che avevano caratterizzato il biennio 2020-2021 grazie a tassi particolarmente convenienti. Per interpretare correttamente la dinamica in corso va però segnalato come la componente d’acquisto stia confermando una sostanziale tenuta, coerentemente con l’andamento positivo delle compravendite immobiliari, mentre idi sostituzione non arrestano il pesante ridimensionamento, che nei primi 3 mesi dell’anno era stato addirittura superiore al 70% risetto all’anno precedente. Al contempo crescedeirichiesti ...

Pubblicità

infoiteconomia : Mutui giovani, tante richieste e rate più alte: tre ipotesi per una casa da 200 mila euro - newsfinanza : Mutui giovani, tante richieste e rate più alte: tre ipotesi per una casa da 200 mila euro - studiomarzocchi : Ultima Ora: Mutui giovani, tante richieste e rate più alte: tre ipotesi per una casa da 200 mila euro #economia… - Luxgraph : Mutui giovani, tante richieste e rate più alte: 3 ipotesi per una casa da 200 mila euro #corriere #news #2022… - Rentila_IT : Mutui prima casa, boom di richieste. Cosa accade nel mercato immobiliare -