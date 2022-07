Milan, Sky: “Ziyech vuole il Milan, ma c’è un problema” (Di lunedì 11 luglio 2022) Milan SKY- Il Milan continua la sua preparazione, quinto giorno di allenamenti a Milanello. La squadra di Pioli, ha presentato oggi in conferenza Yacine Adli. Sullo sfondo, lavorano sul mercato Maldini e Massara che cercano un esterno. Maldini e Massara sono attivi sul mercato, si cerca la nuova ala destra. Dopo il riscatto di Messias e il rinnovo di Ibrahimovic che verrà firmato nelle prossime giornate, si puntano De Keteleare e Ziyech. L’ex Ajax, ha cambiato agente, proprio per rendere più semplice l’approdo a Milanello. Con lui, i rossoneri hanno già un accordo, il problema è il Chelsea, il club londinese è un duro muro da abbattere. Il Milan vuole acquistare il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)SKY- Ilcontinua la sua preparazione, quinto giorno di allenamenti aello. La squadra di Pioli, ha presentato oggi in conferenza Yacine Adli. Sullo sfondo, lavorano sul mercato Maldini e Massara che cercano un esterno. Maldini e Massara sono attivi sul mercato, si cerca la nuova ala destra. Dopo il riscatto di Messias e il rinnovo di Ibrahimovic che verrà firmato nelle prossime giornate, si puntano De Keteleare e. L’ex Ajax, ha cambiato agente, proprio per rendere più semplice l’approdo aello. Con lui, i rossoneri hanno già un accordo, ilè il Chelsea, il club londinese è un duro muro da abbattere. Ilacquistare il ...

