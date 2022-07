Mercato Monza, colpo in difesa e la verità su Pinamonti (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Mercato del Monza è pronto a cambiare marcia in vista delle prossime settimane. Nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente il nome di Acerbi e occhio anche al retroscena Pinamonti e alla nuova suggestione offensiva Come evidenziato dai colleghi de “Il Messaggero”, il Monza sarebbe pronto a puntare l’indice su Acerbi per puntellare la difesa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildelè pronto a cambiare marcia in vista delle prossime settimane. Nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente il nome di Acerbi e occhio anche al retroscenae alla nuova suggestione offensiva Come evidenziato dai colleghi de “Il Messaggero”, ilsarebbe pronto a puntare l’indice su Acerbi per puntellare laQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

