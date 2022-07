LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ORO di Duccio Marsili nel pattinaggio di velocità su strada! (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26 pattinaggio VELOCITA’ – Si tratta della quarta medaglia per Duccio Marsili in questi World Games, la terza d’oro per il classe 1996 senese che si era già imposto sui 200m e sullo sprint 1000 metri su pista conquistando anche un argento nello sprint 500 metri. 19.21 pattinaggio VELOCITA’ – L’azzurro domina fin dall’avvio la finale del giro su strada e si impone in 1’03?77 davanti al francese Siviler (+1?22.) e al tedesco Albrecht (+1?82). 19.18 pattinaggio VELOCITA’ – OROOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! DuccioOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MarsiliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! RE DEGLI World ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26VELOCITA’ – Si tratta della quarta medaglia perin questi, la terza d’oro per il classe 1996 senese che si era già imposto sui 200m e sullo sprint 1000 metri su pista conquistando anche un argento nello sprint 500 metri. 19.21VELOCITA’ – L’azzurro domina fin dall’avvio la finale del giro su strada e si impone in 1’03?77 davanti al francese Siviler (+1?22.) e al tedesco Albrecht (+1?82). 19.18VELOCITA’ – OROOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! RE DEGLI...

