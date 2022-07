La Nazionale femminile fa una figuraccia da record: mai subiti, in un Europeo, 5 gol in 45 minuti (Di lunedì 11 luglio 2022) Il debutto nell’Europeo e il professionismo sono due eventi che meritavano festeggiamenti diversi, molto diversi. E invece, a Euro 2022, la Nazionale femminile ha preso una batosta umiliante dalla Francia, 5-0 alla fine del primo tempo, una resa senza condizioni, una sofferenza. È quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Una figuraccia da record: mai subiti, in un Europeo, cinque gol in soli 45 minuti. Da 22 anni non riusciamo a battere le francesi che nella classifica mondiale occupano il terzo posto e che non perdono da 17 partite, si sa la distanza è storica, il movimento del calcio femminile in Italia è partito con una quindicina di anni di ritardo rispetto alle ragazze bleus, ma ieri sera quella distanza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Il debutto nell’e il professionismo sono due eventi che meritavano festeggiamenti diversi, molto diversi. E invece, a Euro 2022, laha preso una batosta umiliante dalla Francia, 5-0 alla fine del primo tempo, una resa senza condizioni, una sofferenza. È quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Unada: mai, in un, cinque gol in soli 45. Da 22 anni non riusciamo a battere le francesi che nella classifica mondiale occupano il terzo posto e che non perdono da 17 partite, si sa la distanza è storica, il movimento del calcioin Italia è partito con una quindicina di anni di ritardo rispetto alle ragazze bleus, ma ieri sera quella distanza ...

