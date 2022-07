Kenny Omega: “Chi arriva dal Giappone si sorprende per l’odio improvviso che legge online” (Di lunedì 11 luglio 2022) Kenny Omega è un veterano del ring, ha raccolto successi ovunque sia andato ed oggi è una delle top star della AEW, anche se al momento è ai box da qualche mese per diversi problemi fisici. Nel corso della carriera The Cleaner ha lottato in Giappone, diventando una grande star della NJPW e proprio dei wrestler e delle wrestler Giapponesi che la AEW sta portando negli States ha parlato recentemente su Twitch, trattando in particolare la tematica dell’odio online. “È molto triste” Intervenuto sul canale Twitch CEO Gaming, Omega ha raccontato di come le star Giapponesi vengano colte di sorpresa dai commenti degli haters online: “Molti dei nostri talenti internazionali sono arrivati in questo paese senza ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 11 luglio 2022)è un veterano del ring, ha raccolto successi ovunque sia andato ed oggi è una delle top star della AEW, anche se al momento è ai box da qualche mese per diversi problemi fisici. Nel corso della carriera The Cleaner ha lottato in, diventando una grande star della NJPW e proprio dei wrestler e delle wrestlersi che la AEW sta portando negli States ha parlato recentemente su Twitch, trattando in particolare la tematica del. “È molto triste” Intervenuto sul canale Twitch CEO Gaming,ha raccontato di come le starsi vengano colte di sorpresa dai commenti degli haters: “Molti dei nostri talenti internazionali sonoti in questo paese senza ...

