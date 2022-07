Immergere le uova in acqua prima di consumarle: scopri perché è importante farlo! (Di lunedì 11 luglio 2022) Quando facciamo la spesa è importante controllare la scadenza per poter riporre con tranquillità gli alimenti in dispensa. In questo modo potremo consumare gli alimenti senza il timore che possano farci male. Le uova, ovviamente, non fanno eccezione. Anzi prima di mangiarle bisogna sempre verificare la loro freschezza. Ovviamente sarebbe molto più salutare mangiare le uova dopo averle cotte ma è chiaro che non è sempre possibile. Le migliori da comprare sono quelle appartenenti alla categoria 0 ovvero quelle provenienti da allevamenti biologici. Oltre a questo sarebbe bene consumare le uova entro un paio di settimane proprio per evitare in generale effetti collaterali spiacevoli. Infatti se le uova non sono fresche potrebbero portare vomito, febbre e/o diarrea. Per evitare che tutto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 11 luglio 2022) Quando facciamo la spesa ècontrollare la scadenza per poter riporre con tranquillità gli alimenti in dispensa. In questo modo potremo consumare gli alimenti senza il timore che possano farci male. Le, ovviamente, non fanno eccezione. Anzidi mangiarle bisogna sempre verificare la loro freschezza. Ovviamente sarebbe molto più salutare mangiare ledopo averle cotte ma è chiaro che non è sempre possibile. Le migliori da comprare sono quelle appartenenti alla categoria 0 ovvero quelle provenienti da allevamenti biologici. Oltre a questo sarebbe bene consumare leentro un paio di settimane proprio per evitare in generale effetti collaterali spiacevoli. Infatti se lenon sono fresche potrebbero portare vomito, febbre e/o diarrea. Per evitare che tutto ...

