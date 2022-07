Il niet di Giuseppe Conte sul termovalorizzatore è un pericolo per Roma e per l’Italia

Pubblicità

Il Fatto Quotidiano

Conte prepara l'incidente in Senato. Le "urgenze che richiedono una risposta immediata" diConte e il suo ennesimo penultimatum sul passaggio della fiducia al Senato lasciano sul ... Ildel ..."Non abbiamo ancora deciso, non assicuro il sostegno del M5s al governo".Conte dev'essere finito nel copione di una serie tv scritta da Casalino. La sua pazza ... è scomparso ilal ... Draghi, niet a Conte: su nuove armi niente voto del Parlamento Bart Swings heeft zondag in de puntenkoers over 10.000 meter op de weg op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham de gouden medaille behaald. De Leuvenaar gunde zijn concurrentie geen kans en ve ...De dagen in Denemarken werden een wielerfeest om u tegen te zeggen. En ook het publiek was voorbeeldig. Dat was niet altijd zo in de historie.