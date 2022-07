Gas | Gazprom riduce di un terzo le forniture ad Eni

(Di lunedì 11 luglio 2022) “ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi/giorno”. È quanto ha comunica Eni nel suo consueto aggiornamento sulledi gas. “Eni fornirà ulteriori informazioni – conclude – in caso di nuove e significative variazioni dei flussi”. Gas, Nord Stream ha annunciato l’avvio delle operazioni di manutenzione.ferme per 10 giorni Intanto Nord Stream ha annunciato l’avvio delle operazioni di manutenzione della durata di 10 giorni sul gasdotto che parte dal Baltico per arrivare in Europa con una riduzione progressiva dellea partire dalle prossime ore. “Il flusso fisico di gas attraverso il Nord Stream si è interrotto poche ore dopo l’inizio ...

ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi dipari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri ...10.08 Eni,riduce 1/3 fornitura Italiaha comunicato che per oggi fornirà a Eni volumi dipari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno,rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi. Lo riferisce ...Nord Stream chiuso per 10 giorni, ufficialmente per "manutenzione". Italia e Paesi europei pronti con i piani di emergenza. Come potremmo dover far fronte a un blocco del flusso del gas russo ...In una nota dell’Eni si legge che la Russia riduce di un terzo le forniture all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. “Gazprom – scrive la compagnia italiana – ha comunicato che per la giorn ...